Maltempo in Sardegna, allagato l’hub vaccinale a Sassari: rimandati tutti gli appuntamenti

A causa del maltempo che ha colpito la Sardegna, a Sassari sono state rimandate le vaccinazioni, a causa dell'allagamento dell'hub vaccinale.

A causa dell’ondata di maltempo che ha colpito l’isola, a Sassari sono state rimandate le vaccinazioni in programma per la giornata di oggi, venerdì 10 settembre. Disagi anche per il traffico aereo, con voli dirottati da Cagliari ad Alghero.

Maltempo Sardegna, allagato hub vaccinale

A Sassari l’Ats si è vista costretta a rimandare a domenica 12 settembre, le vaccinazioni in programma per la giornata odierna, a causa del maltempo che ha colpito l’isola. Durante la notte infatti, l’hub vaccinale di Promocamera, si è allagato, e l’Ats ha dovuto rilasciare un comunicato nel quale spiegava la situazione: “A causa di indispensabile manutenzione straordinaria urgente non dipendente da Ats Sardegna, la Assl Sassari comunica che i locali dell’Hub di Promocamera (allestito a Sassari, ingresso Predda Niedda – Strada 1) non sono momentaneamente fruibili da parte dell’utenza.

Per questo le attività vaccinali restano sospese per tutta la giornata odierna (venerdì 10 settembre) e riprenderanno regolarmente nella giornata di domani sabato 11 settembre”.

Maltempo Sardegna, allagato hub vaccinale: l’intervento dei VdF

Numerosi gli interventi durante la notte da parte dei Vigili del Fuoco, il temporale infatti ha causato numerosi allagamenti di strade e scantinati in tutta la città, soprattutto nel quartiere Sant’Orsola, dove un canale ha esondato per un divano abbandonato che ostruiva il normale corso delle acque.

Allagamenti si sono verificati anche ad Olbia e sulla costa di San Teodoro. Disagi anche nel sud dell’isola, con il nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno soccorso una ventina di automobilisti in difficoltà rimasti intrappolati nelle auto sommerse nell’acqua in piena in alcuni tratti della strada statale 195, all’altezza dei comuni di Capoterra e Sarroch.

Maltempo Sardegna, allagato hub vaccinale: aerei dirottati ad Alghero

Situazione difficile anche a Cagliari e nell’hinterland, tanto da dover dirottare due voli in arrivo all’aeroporto Cagliari-Elmas verso Alghero: si tratta dei collegamenti con Bergamo e Roma Ciampino, effettuati da Ryanair.

Situazione critica anche a Villa San Pietro nel Sud Sardegna.

Maltempo Sardegna, allagato hub vaccinale: previsioni meteo

Il maltempo non mollerà la morsa sull’isola sino a domani, 11 settembre. Per domani sono previsti ancora rovesci a causa del ciclone che passerà nel sud dell’isola. La situazione dovrebbe volgere al miglioramento per la giornata di domenica 12 settembre. Il ciclone che in queste ore ha colpito la Sardegna, tenderà a spostarsi verso le altre regioni del sud Italia, quali Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionali, per far sentire i suoi effetti nella giornata di sabato.