Maltempo in Sardegna: muore un anziano, scuole chiuse a Cagliari

Cagliari, 15 nov. (askanews) – Il maltempo flagella il Sud della Sardegna. E’ stato ritrovato senza vita l’anziano disperso a causa del maltempo a Sant’Anna Arresi, nel Sud della Sardegna. L uomo, che abitava in zona, era rimasto bloccato in auto nella strada allagata e, quando è sceso, è stato trascinato via dalla corrente di un canale. Sono circa 50 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per il maltempo a Cagliari.

I vigili del fuoco hanno “stabilito un contatto” con i 4 cacciatori che erano dispersi nella zona di Sarroch, nel Cagliaritano. Mentre a Villa San Pietro sono state recuperate con l’elicottero 5 persone isolate per l’acqua alta.

Di fronte al peggioramento, da allerta arancione, della situazione maltempo, domani a Cagliari saranno chiuse le scuole, ma anche parchi, impianti sportivi e biblioteche comunali.