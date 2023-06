Maltempo in Sardegna: disabile salvata in uno scantinato allagato a Sassari

L'ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna ha messo in pericolo una donna disabile a Sassari

Dopo la terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nelle settimane scorse, il maltempo continua ad imperversare sull’Italia. Piogge e temporali si stanno spostando da nord a sud e hanno colpito in queste ultime ore soprattutto le isole, creando diversi disagi in particolare in Sardegna.

Maltempo in Sardegna, si allaga uno scantinato di Sassari: salvata una disabile

La Sardegna è interessata in queste ore da un’ondata di maltempo che sta mettendo in difficoltà la popolazione. Nelle ultime sono sono arrivate tantissime richieste d’aiuto ai vigili del fuoco, tra queste quelle di una donna disabile di Olmedo (Sassari). La donna era rimasta incastrata nello scantinato della sua casa che stava iniziando ad alllagarsi dopo l’acquazzone della notte. I caschi rossi sono prontamente intervenuti e hanno messo in salvo la disabile.

L’esondazione del canale e le auto intrappolate

Nello stesso momento, a pochi chilometri di distanza è esondato un canale del lago Cuga. Le acque hanno invaso la strada statale 127 bis intrappolando diverse file di automobili e mettendo in pericolo la popolazione. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento degli uomini del 115. Tutti i cittadini coinvolti sono stati messi in salvo.