Maltempo in Sicilia: a Catania crolla il cimitero Minero

La conta dei danni per il maltempo in Sicilia

Forte maltempo in Sicilia.

Crollo parziale del cimitero di Minero, Catania. A Ragusa, Catania e Siragusa il Ciclone di Malta ha provocato allagamenti e ha interrotto i collegamenti con le isole minori.

Numerosi i danni provocati dal maltempo. Le piogge intense hanno provocato allagamenti e un crollo a valle. Il maltempo ha causato, inoltre, danni al cimitero di Mineo, provincia di Catania. Si sono verificate frane, somottamenti e sono caduti anche diversi alberi.

Situazione preoccupante

Queste le parole del sindaco del paese siculo Giuseppe Mistretta: «La situazione a Mineo è preoccupante. Abbiamo il paese isolato con le due strade provinciali chiuse, la 31 e l’86. Con mezzo del Comune abbiamo liberato parte della carreggiata per consentire il passaggio alle ambulanze per le persone che devono recarsi in ospedale. Ci sono continui smottamenti e frane, alberi caduti e linee elettriche tranciate»

Famiglie isolate

Il sindaco ha poi dichiarato: «sono decine e decine le famiglie rimaste isolate. Abbiamo avvisato la Protezione civile regionale ma al momento stiamo operando con il personale del Comune e i volontari con mezzi del Comune e personali. Siamo in attesa dei rinforzi».

