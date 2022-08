Maltempo in Sicilia, aereo colpito da una violenta grandinata

Ore difficili in Sicilia dove nubifragi e incendi hanno causato danni. La grandine ha colpito un aereo in arrivo da Londra.

La Sicilia è stata colpita in queste ultime ore da violente perturbazioni che hanno causato incendi e allagamento. A farne le spese anche un aereo che, in fase di atterraggio è stato colpito da una violenta grandine. Stando a quanto emerge dalle fotografie pubblicate sulla pagina Facebook di Sicilia in volo, il velivolo ha riportato vistose ammaccature.

Ad ogni modo la situazione sarebbe ancora in aggiornamento.

Maltempo in Sicilia, aereo danneggiato dalla grandine

Il volo in questione è un Airbus A321N della compagnia Wizzair. Il mezzo era partito da Londra con destinazione aeroporto Fontanarossa di Catania. Avrebbe inoltre riportato danni in fase di atterraggio. Nel frattempo i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere diversi incendi nella provincia di Palermo. Le aree interessate dai roghi sono Camporeale e tra Partinico e Borgetto.

La Protezione Civile ha lanciato allerta gialla

La Protezione Civile della regione Sicilia ha lanciato l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutto il territorio. L’allerta ha avuto inizio alle 16 di lunedì 8 agosto e perdurerà fino alle 24 di martedì 9 agosto. In particolare nelle prossime 24 ore si attende tempo stabile nella mattinata. Piogge e temporali sparsi invece nel pomeriggio.

Nubi sparse e schiarite nella serata.