Maltempo in Sicilia, tromba d’aria marina al largo di Punta Raisi

Maltempo in Sicilia, una tromba d'aria marina si è generata al largo di Punta Raisi a poca distanza dall'aeroporto.

Prosegue implacabile il maltempo in Sicilia. La situazione è preoccupante nell’isola. Ad aggravare la situazione una tromba d’aria marina generatasi nella mattina del 27 settembre al largo di Punta Raisi a poca distanza dall’aeroporto. Fortunatamente non ci sono stati danni.

Tuttavia, vista l’imprevedibilità di questi violenti fenomeni atmosferici, la gente del luogo ha provato momenti di paura, che però è andata gradualmente a esaurirsi una volta che la tromba d’aria si è estinta. La Sicilia in questi giorni è martoriata dal maltempo e di conseguenza simili fenomeni possono accadere. Del resto le trombe marine non sono affatto rare nel territorio e si spiegano come risultato del cambiamento climatico.

Maltempo in Sicilia: come si forma una tromba marina

Come spiega Filodirettomonreale.it, una tromba marina è un fenomeno atmosferico che evolve o si muove su uno specchio d’acqua. Devono esserci però delle condizioni naturali affinché la tromba possa svilupparsi, in primis la presenza di forti correnti ascensionali.

Nubifragi e scuole chiuse

Parlando della situazione generale in Sicilia, le condizioni climatiche nella regione sono ancora molto critiche. Forti nubifragi minacciano i cieli di Palermo e Trapani. Da Telesudweb.it si legge come il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida abbia disposto la chiusura delle scuole anche per oggi.