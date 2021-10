Maltempo Sud Italia, scuole chiuse giovedì 28 ottobre: l’elenco dei comuni

A causa del maltempo che ha travolto il Sud Italia e la Sicilia orientale, molte scuole resteranno chiuse giovedì 28 ottobre: l’elenco dei comuni.

La violenta ondata di maltempo che, a partire dai giorni scorsi, sta contraddistinguendo la situazione metereologica dell’Italia Meridionale, abbattendosi principalmente in Calabria e in Sicilia, non accenna a diminuire. In questo contesto, quindi, molte scuole della Sicilia rimarranno chiuse anche nella giornata di giovedì 28 ottobre.

Maltempo Sud Italia, scuole chiuse giovedì 28 ottobre: allerta meteo

Il maltempo che, negli ultimi giorni, ha travolto l’Italia Meridionale ha portato il Dipartimento della Protezione Civile a diramare svariate allerte meteo arancioni e gialle in Sicilia, per la giornata di giovedì 28ottobre. Per quanto riguarda la Calabria, invece, è stata disposta una sola allerta gialla per la provincia di Reggio Calabria.

La forte instabilità climatica e i violenti nubifragi provocati dal Ciclone Mediterraneo, unitamente alle allerte meteo comunicate dalla Protezione Civile, hanno indotto i sindaci di numerosi comuni meridionali ad attivarsi.

Già nella giornata di martedì 26 e di mercoledì 27 ottobre, molte scuole in svariati comuni della Calabria e della Sicilia sono rimaste chiuse. Nel caso della Sicilia, la sospensione delle attività scolastiche è stata estesa anche alla giornata di giovedì 28 ottobre.

Maltempo Sud Italia, scuole chiuse giovedì 28 ottobre: Sicilia

Per quanto riguarda il clima, dopo un momentaneo miglioramento del meteo nella giornata di mercoledì 27, il maltempo caratterizzerà anche giovedì 28 ottobre, aumentando nella serata di giovedì e nella giornata di venerdì 29.

Nonostante non siano state segnalate criticità particolarmente compromettenti per il meteo della Sicilia, il Ciclone Mediterraneo ha provocato danni ingenti soprattutto nelle località situate nella parte orientale dell’isola. Per questo motivo, i sindaci hanno deciso di prorogare la chiusura dei plessi scolastici anche alla giornata di giovedì 28 ottobre.

In Sicilia, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di giovedì 28 ottobre a causa del maltempo, riguardano le seguenti province e i seguenti comuni della Regione.

In particolare, in Sicilia rimarranno chiuse tute le scuole nei comuni di:

Catania

Fiumefreddo di Sicilia , in provincia di Catania

, in provincia di Catania Aci Castello , in provincia di Catania

, in provincia di Catania Giarre , in provincia di Catania

, in provincia di Catania Pedara , in provincia di Catania

, in provincia di Catania Messina

Taormina , in provincia di Messina

, in provincia di Messina Enna

Siracusa

Floridia , in provincia di Siracusa

, in provincia di Siracusa Palazzolo Acreide , in provincia di Siracusa

, in provincia di Siracusa Noto, in provincia di Siracusa

in provincia di Siracusa Agira, in provincia di Enna.

Nei comuni di Catania, di Messina e di Agira, la sospensione delle attività scolastiche riguarda sia la giornata di giovedì 28 che quella di venerdì 29 ottobre.