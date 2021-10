A causa del maltempo che ha travolto il Sud Italia, molte scuole resteranno chiuse martedì 26 ottobre: ecco l’elenco di tutti i comuni interessati.

A causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in Italia Meridionale, concentrandosi principalmente sulla zona orientale della Sicilia, molte scuole rimarranno chiuse nella giornata di martedì 26 ottobre.

Maltempo in Sud Italia, scuole chiuse martedì 26 ottobre: allerta meteo

Il maltempo che, negli ultimi giorni, ha travolto l’Italia Meridionale ha portato il Dipartimento della Protezione Civile a diramare svariate allerte meteo rosse, arancioni e gialle previste per la giornata di martedì 26 ottobre. In questo contesto, tra le Regioni in allerta meteo rossa, figurano la Calabria e la Sicilia.

La forte instabilità climatica e i violenti nubifragi provocati dal Ciclone Mediterraneo, unitamente alle allerte meteo comunicate dalla Protezione Civile, hanno portato i sindaci di numerosi comuni meridionali ad attivarsi.

Nelle ultime ore, infatti, sono state firmate molte ordinanze volte a disporre la chiusura di svariate scuole del Sud nella giornata di martedì 26 ottobre. Le chiusure rappresentano una misura che riguarda non solo gli studenti ma anche il personale docente e amministrativo. Inoltre, con la chiusura dei plessi scolastici a causa del maltempo è prevista una sospensione delle attività didattiche che, di conseguenza, non prevedono alcun ricorso alla didattica a distanza (DaD).

Maltempo in Sud Italia, scuole chiuse martedì 26 ottobre: l’elenco dei comuni

Le Regioni interessate dalla sospensione delle attività scolastiche prevista per la giornata di martedì 26 ottobre sono principalmente la Calabria e la Sicilia.

In Sicilia, in particolare, sono stati registrati innumerevoli disagi soprattutto nella zona orientale dell’isola, devastata da episodi come allagamenti, frane e danni alle strutture. Nella giornata di sabato 23 ottobre, poi, all’instabilità meteorologica si è aggiunta l’abbondante caduta di cenere dall’Etna che ha coinvolto la città di Messina e la città di Catania.

Maltempo in Sud Italia, scuole chiuse martedì 26 ottobre: la Calabria

In Calabria, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di martedì 26 ottobre a causa del maltempo, riguardano le seguenti province e i seguenti comuni della Regione.

Provincia di Cosenza

In provincia di Cosenza, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono:

Amendolara

Provincia di Catanzaro

In provincia di Catanzaro, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono:

Catanzaro

Soverato

Marcellinara

San Vito sullo Ionio

Montepaone

Girifalco

Cerva

Borgia

Sersale

Tiriolo

Gasperina

Chiaravalle Centrale

Taverna

Magisano

Albi

Zagarise

San Pietro a Maida

Andali

Fossato Serralta

Torre di Ruggiero

Pentone

Vallefiorita

Squillace

Amaroni

Stalettí

Cropani

Palermiti

Sellia Marina

Botricello

Cardinale

Provincia di Crotone

In provincia di Crotone, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono:

Cirò Marina

Petilla Policastro

Pallagorio

Mellisa

Isola Capo Rizzutto

Rocca di Neto

Casabona

Mesoraca

Scandale

Roccabernarda

Cutro

Crucoli

Verzino

Caccuri

Provincia di Vibo Valentia

In provincia di Vibo Valentia, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono:

Vibo Valentia

Joppolo

Dasà

San Calogero

Nardodipace

Provincia di Reggio Calabria

In provincia di Reggio Calabria, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono:

Reggio Calabria

Gioia Tauro

Palmi

Locri

Taurianova

Siderno

Bagnara Calabra

Polistena

Rizziconi

Melicuccà

Villa San Giovanni

Campo Calabro

Bovalino

Gioiosa Jonica

Sant’Agata del Bianco

Melito di Porto Salvo

San Roberto

San Lorenzo

Motta San Giovanni

Brancaleone

Ardore

Caulonia

Cinquefrondi

Santo Stefano d’Aspromonte

Sinopoli

Roccella Ionica

Bivongi

Stilo

Samo

Gerace

Antonimina

Molochio

Montebello Jonico

Maltempo in Sud Italia, scuole chiuse martedì 26 ottobre: la Sicilia

In Sicilia, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di martedì 26 ottobre a causa del maltempo, riguardano le seguenti province e i seguenti comuni della Regione.

Provincia di Messina

In provincia di Messina, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono:

Messina

Giardini Naxos

Gaggi

Milazzo

Taormina

Letojanni

Forza d’Agrò

Limina

Antillo

Furci Siculo

Nizza di Sicilia

Fiumedinisi

Alì Terme

Rodi Milici

Barcellona Pozzo di Gotto

Terme Vigliatore

Furnari

Novara di Sicilia

Mazzarrà Sant’Andrea

Spadafora

Provincia di Catania

In provincia di Catania, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono:

Catania

Acireale

Aci Castello

Mascalucia

Sant’Alfio

Adrano

Paternò

Pedara

Militello

Scordia

San Giovanni la Punta

Provincia di Siracusa

In provincia di Siracusa, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono:

Siracusa

Augusta

Noto

Floridia

Solarina

Lentini

Provincia di Ragusa

In provincia di Ragusa, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse martedì 26 ottobre sono: