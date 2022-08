Maltempo, in Toscana, muoiono due persone travolte da alberi

Firenze, 19 ago. (askanews) – Risultano due vittime, in Toscana, per l’ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto sulla costa Nord nella mattinata di giovedì 18 agosto. A Sorbano del Giudice, in provincia di Lucca, un uomo di 54 anni è stato ritrovato senza vita, sotto il peso di un grande ramo di pioppo. Pare che la vittima stesse tentando, incautamente, di potare con una motosega l’albero mentre infuriava la tempesta.

L’altra vittima si registra ad Avenza, in provincia di Massa Carrara. Si tratta di una donna travolta e uccisa da un albero caduto nel parco Ugo La Malfa. Nella stessa zona, a Marina di Massa, si contano quattro persone ferite in un camping sempre per la caduta di alberi. Le condizioni meteo sono in miglioramento, mentre si procede alla ricognizione dei danni.