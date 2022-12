Maltempo, incidente fra due tir nel Savonese

Maltempo in Liguria e brutto incidente fra due tir nel Savonese, con neve e gelo che hanno reso il manto stradale in A6 ed A10 scivolosi e infidi per gli automobilisti.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio del 15 dicembre sull’autostrada A10, nei pressi del casello di Savona in direzione Genova.

Incidente fra due tir nel Savonese

Stando a quanto riferiscono i media l’incidente ha visto coinvolti in un tamponamento due mezzi pesanti. Non ci sarebbero stati ferti in condizioni serie ma sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Subito dopo il sinistro e l’intraversamento dei mezzi si sono registrati circa 4 km di coda tra Spotorno e Savona in direzione Genova.

Vento e neve, telonati a rischio

E da ieri, a causa anche del forte vento e della neve, sempre sulla Genova-Ventimiglia è sconsigliata la circolazione ai telonati e alle roulotte tra Savona e Pietra Ligure in entrambe le direzioni. Il maltempo è stato protagonista per l’intera notte anche sulla A6 Torino-Savona.

In quel tratto è stato istituito il filtraggio dinamico temporaneo dei mezzi pesanti “previsto dal protocollo neve tra Bivio A6/A10 Savona e Ceva in direzione Torino”.