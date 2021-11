Maltempo: Intesa Sp, 15 mln euro per famiglie, imprese e aziende agricole di Ragusa

Ragusa, 19 nov. (Labitalia) – Intesa Sanpaolo al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare nella città di Ragusa e nella sua provincia, ha stanziato un plafond di 15 milioni di euro a sostegno di famiglie, imprese e aziende agricole che hanno subito danni a seguito dell’eccezionale maltempo.

In particolare, il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti che hanno subito danni, dando loro un sostegno finanziario dedicato.

Il Gruppo prevede la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dal maltempo.

“Il nostro Gruppo -ha dichiarato Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo- è legato profondamente ai territori in cui opera.

Per questo motivo abbiamo deciso di intervenire subito con un consistente intervento finanziario per Ragusa e la sua provincia, così drammaticamente colpite in questi giorni dal maltempo. Il nostro sostegno vuole essere un segno concreto di aiuto alle imprese, perché possano proseguire nella loro attività, e alle famiglie, affinché possano affrontare questa situazione critica”. Intesa Sanpaolo mette a disposizione tutte le proprie filiali sul territorio per fornire prontamente informazioni ed assistenza.