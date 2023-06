Maltempo: Ismea, dal 3 luglio attivi i prestiti a tasso zero per le pmi agricole e della pesca

Maltempo: Ismea, dal 3 luglio attivi i prestiti a tasso zero per le pmi agric...

Maltempo: Ismea, dal 3 luglio attivi i prestiti a tasso zero per le pmi agric...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Dalle ore 12.00 di lunedì 3 luglio sarà possibile presentare le domande per il prestito Mia (Misura Intervento Alluvione), il nuovo intervento di Ismea finalizzato ad assicurare alle imprese agricole e della pesca, colpite dai recenti eventi alluvionali, la liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo. Possono accedere alla misura le pmi agricole e della pesca con sede legale o operativa o con superfici aziendali nei territori individuati dal decreto legge 1° giugno 2023. Il prestito Mia è erogato a tasso zero: oggetto di rimborso sarà quindi la sola quota capitale mentre gli oneri finanziari saranno azzerati mediante la concessione di un contributo in de minimis. La durata è fissata in cinque anni e il rimborso ha luogo mediante il pagamento di 12 rate trimestrali a partire dal 27° mese dall’erogazione.

Il prestito Mia è assistito da cambiale agraria e correlato al 50% del fatturato 2022 della pmi, con un limite massimo di 30 mila euro per singola impresa. La domanda potrà essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato (https://strumenti.ismea.it/) dalle ore 12 del 3 luglio e successivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17. Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, pari a 15 milioni di euro. I contratti di prestito, attivabili anche a distanza, dovranno essere firmati entro il 30 novembre 2023.Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.ismea.it.