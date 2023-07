Maltempo, l'impegno del commissario Figliuolo per l'Alto Mugello

Firenze, 12 lug. (askanews) – “Ho visto sorvolando il territorio l’ampiezza delle frane, ma ho anche visto il grande lavoro che hanno fatto i sindaci con gli interventi in somma urgenza che sono ancora in atto”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza legata al maltempo in Emilia-Romagna, dopo un sopralluogo, in elicottero, col presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in Alto Mugello, colpito dalle alluvioni dello scorso mese di maggio.

“Una parte del ristoro – ha aggiunto Figliuolo- è stato fatta e verrà fatta con le ordinanze di Protezione Civile, l’altra parte dalla struttura commissariale. In questo momento è in atto il passaggio di consegne come previsto dal decreto 88 del 2023. La mia attenzione in questo momento è far sì che i sindaci possano avere il ristoro delle risorse che hanno impiegato. Sono piccoli Comuni che non hanno fondi cospicui. Poi dobbiamo pensare alla messa in sicurezza. Non possiamo permetterci che i Comuni dell’Alto Mugello si spopolino. La messa in sicurezza va di pari passo con il mantenimento dell’occupazione e quindi della viabilità”.