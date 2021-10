Maltempo: lo spadista Fichera su Catania, 'preoccupato per dopo uragano, da noi i tempi sono lenti'**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "La situazione è sicuramente complicata ma abbiamo capito cosa ci aspetta nel catanese. Più che altro sono preoccupato per i disagi a lungo termine, anche per la programmazione delle opere che serviranno a rimettere in sesto le cose.

Lo si è visto con l'ultimo terremoto e lo si rivedrà in questa situazione, in Sicilia i tempi sono lenti". Lo dice all'Adnkronos lo schermidore Marco Fichera, di Acireale e argento nella spada a Rio 2016 commentando quanto sta avvenendo a Catania.

"In questo momento non sono a Catania ma la famiglia e gli amici sì, fortunatamente stanno bene. La pioggia ancora non si ferma e ora arriva l'uragano, di conseguenza stanno cercando di contenere i danni, nessuno si aspettava questa intensità.

La situazione peggiore è a sud di Catania, in zona aeroporto e alla Playa, nell'Acese è meno pesante. Ma -ripete- è il dopo che mi preoccupa: vediamo quale sarà la reazione, sia della politica sia della gente. Ora però pensiamo a limitare i danni sul momento, serve tutelare gli anziani e le fasce deboli della popolazione, fortunatamente il comune ha predisposto spazi per i senza fissa dimora".