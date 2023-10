Maltempo: Majorino (Pd), 'incredibile che Fontana scarichi su altri sue responsabilità'

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Io trovo veramente incredibile che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che è totalmente immobile sul tema del dissesto idrogeologico, in un giorno in cui ci sono tanti territori della regione in grande difficoltà anche per le colp...

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – "Io trovo veramente incredibile che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che è totalmente immobile sul tema del dissesto idrogeologico, in un giorno in cui ci sono tanti territori della regione in grande difficoltà anche per le colpe di Regione Lombardia, giochi a scaricare le proprie responsabilità sull’amministrazione comunale di Milano che peraltro, in relazione al tema del Seveso, è l’unica che ha fatto davvero qualcosa. Certamente dovremo lavorare tutti in maniera più seria, senza aizzare le polemiche, ed è sconcertante che sia Fontana, totalmente immobile, a farlo". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia replicando al presidente della giunta regionale che ha duramente criticato l’amministrazione di Milano per i problemi generati dall’esondazione del Seveso a seguito delle piogge intense della scorsa notte.