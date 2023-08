Maltempo: Malpezzi (Pd), 'governo parla di tutela del territorio e taglia fondi dissesto'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Spesso il governo, ed è successo anche poco fa, si dimentica che quando è in Parlamento è ospite e invece mira di più a tenere delle lezioni. Vorrei invece che fossero ribaditi i ruoli. Il ministro ha usato toni spiacevoli, dimenticando di usare il lessico appropriato perché non siamo di fronte al maltempo ma a una crisi climatica. Il inistro ha detto che non dobbiamo preoccuparci perché abbiamo una premier che ha messo al primo posto dell'agenda la lotta contro il cambiamento climatico ma evidentemente quando fa i comizi in Spagna da Vox se ne dimentica perché urla che fermerà il fanatismo ultra ecologista. Poi ci spiegherà che vuol dire". Così Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico, nella replica all'informativa del ministro Nello Musumeci.

"Mentre noi come Pd ci vogliamo occupare di tutto il Paese da Nord a Sud – continua l'ex capogruppo dem -, la destra cerca di dividerlo e, infatti, nell'informativa ci sono state pochissime parole rispetto alla drammatica alluvione che ha colpito il Nord del paese. Il ministro ha parlato molto della Sicilia: ma non basta dire che fa caldo, serve la prevenzione, quella che non ha fatto Musumeci da presidente di regione". "Abbiamo sentito una cronaca fredda dei fatti. Fatti che purtroppo conosciamo tutti molto bene. Ci ha fatto un elenco di quali sono stati gli eventi climatici estremi in questo periodo ma noi ci saremmo aspettati altro. Se lo sarebbero aspettato gli italiani. Quello che a noi interessa è sapere cosa intendete fare ora", spiega ancora Malpezzi che poi dice: "Ci chiedete l'unità ma poi ne approfittate per fare battaglia politica ed è recente quella che avete fatto sulla pelle degli emiliano romagnoli che ancora aspettano le risorse che mancano e hanno aspettato mesi la nomina del commissario ostaggio del vostro tornaconto elettorale".

"Parlate di messa in sicurezza del territorio. Ma come volete farla? Nessuna proposta. Non ne parlate perché per ora sappiamo che l'unico interesse del governo rispetto alla tutela del territorio è quello che avete manifestato tagliando 16 miliardi dai progetti del Pnrr molti dei quali destinati alla gestione dei rischi e del dissesto idrogeologico. Il ministro dice che è abituato a metterci la faccia, a questo giro oltre la faccia ci metta le risorse", conclude la senatrice del Pd.