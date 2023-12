Maltempo Marche e Emilia Romagna, 300 interventi Vigili del Fuoco

Milano, 2 dic. (askanews) – Vigili del fuoco al lavoro da stanotte nelle Marche e in Emilia Romagna per far fronte ai danni causati dalle forti raffiche di vento: oltre 300 i soccorsi effettuati dalle squadre sul territorio.

Nelle Marche 170 gli interventi svolti per alberi o rami caduti sulla sede stradale, insegne pericolanti, tettoie divelte e comignoli pericolanti. Una quercia, caduta lungo la SP 25 a Cingoli su un’auto in transito, è stata rimossa con l’autogru dai vigili del fuoco: nell’incidente nessuna persona è rimasta ferita.

In Emilia Romagna effettuati 135 soccorsi dovuti alle forti raffiche di vento tra le province di Bologna, Forlì Cesena e Rimini.

Nella immagini alcuni interventi nel Maceratese, a Cingoli, e nell’Ascolano, a Grottammare e Cupra Marittima.