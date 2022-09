Maltempo Marche, Letta: “Tragedia sia sveglia per tutti”

Roma, 17 set. (askanews) – Il nubifragio che ha colpito le Marche è “una tragedia” che deve fare da “sveglia per tutti”, bisogna rendersi conto che “non c’è più tempo” e che il cambiamento climatico va fermato. Il segretario del Pd ha invitato i suoi a “concentrare tutti i nostri sforzi di campagna elettorale su questi temi: non è successo per caso.

Gli sforzi che il nostro paese, la nostra Europa non stanno ancora facendo in maniera sufficiente per far sì che la nostra natura venga protetta siano il centro della nostra campagna.

Questo sia il messaggio principale della nostra campagna elettorale”.

Conclude Letta: “Vorrei che quella tragedia terribile sia una sveglia per tutti, per capire che non c’è più tempo”.