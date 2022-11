**Maltempo: Mef, 200 mln per Marche**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Previsti 200 milioni per le Marche per il 2022, ai quali si aggiungono gli ulteriori 200 milioni previsti in manovra". Lo rende noto il Mef al termine del Consiglio dei ministri....