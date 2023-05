Maltempo: Meloni, '2,2 mld segnale importante, ora altre risorse per normalità'**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sul piano dell'emergenza, penso che il governo abbia dato un segnale di impegno molto significativo: non so quante altre volte si siano trovate in 48-72 ore 2 mld e 200 mln per fronteggiare l'emergenza. In quei 2,2 mld c'è anche lo stanziamento...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Sul piano dell'emergenza, penso che il governo abbia dato un segnale di impegno molto significativo: non so quante altre volte si siano trovate in 48-72 ore 2 mld e 200 mln per fronteggiare l'emergenza. In quei 2,2 mld c'è anche lo stanziamento di 200 mln di euro per il fondo per l'emergenza dedicato all'Emilia Romagna, che riteniamo debba servire proprio ad affrontare le situazioni più complesse. Noi ora abbiamo visto bene dall'elicottero quanto i territori siano diversi, dopodiché ci siamo soprattutto concentrati, oltre all'emergenza, alla messa in sicurezza del territorio produttivo, alla continuità didattica, alle aziende turistiche, all'agricoltura. Abbiamo dato un primo segnale molto importante, chiaramente non riteniamo sia sufficiente a risolvere il problema". Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo in un punto stampa a Bologna con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"C'è una seconda fase – illustra ancora Meloni – che riguarda una definizione precisa dello stato delle cose, dei danni, che poi consentirà sempre con l'ausilio di tutti -e il rapporto con la Commissione è molto importante in questa fase- per tirare fuori le altre significative risorse per tornare alla normalità, e anche in questo caso faremo, come sin dall'inizio, la nostra parte".