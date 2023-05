Maltempo: Meloni, 'da Pnrr risorse per messa in sicurezza, avanti con responsabilità'

Maltempo: Meloni, 'da Pnrr risorse per messa in sicurezza, avanti con re...

Maltempo: Meloni, 'da Pnrr risorse per messa in sicurezza, avanti con re...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il tema della ricostruzione nell'Emilia Romagna messa in ginocchio dall'alluvione "è collegato al Pnrr e alla messa in sicurezza dei territori, perché il Pnrr offre importanti risorse per la messa in sicurezza dei territori ed è un tema...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Il tema della ricostruzione nell'Emilia Romagna messa in ginocchio dall'alluvione "è collegato al Pnrr e alla messa in sicurezza dei territori, perché il Pnrr offre importanti risorse per la messa in sicurezza dei territori ed è un tema che va affrontato con molto pragmatismo e lucidità, sul quale dobbiamo mettere la testa in maniera assolutamente responsabile". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giorgia Meloni alle parti sociali riunite a Palazzo Chigi.

"Mi ha colpito molto – ha rimarcato il presidente del Consiglio – il fatto che prima di partire per il G7 in Giappone avevamo appena nominato un Commissario per la siccità; siamo tornati e dobbiamo nominare quello per l’alluvione. Bisogna rafforzare gli strumenti, soprattutto quelli che consentono di essere pronti qualora l’imprevisto dovesse manifestarsi. Con i primi due Consigli dei ministri abbiamo dato un segnale molto chiaro, immediatamente. Adesso si apre il tema della ricostruzione e delle risorse che saranno necessarie a esito della ricognizione che il Governo e la Protezione civile stanno facendo con Regioni e Comuni interessati".