Maltempo, Meloni: la coscienza m'impone di tornare in Italia

Hiroshima, 20 mag. (askanews) – “Ho deciso di tornare in Italia, ho fatto qui il mio lavoro, ma non riesco più a stare così lontano in un momento tanto complesso. Ho bisogno di vedere personalmente e lavorare in prima persona per risposte. Il governo è mobilitato, ringrazio le 5mila persone che stanno lavorando per i soccorsi, i ministri ma la mia coscienza m’impone di tornare. È una scelta che ho condiviso con gli altri leader che voglio ringraziare per la solidarietà espressa a 360 gradi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Hiroshima a proposito delle tragiche conseguenze del maltempo in Italia.

