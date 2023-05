Maltempo: Meloni, 'lavoro nostro è garantire risposte immediate'

Ravenna, 21 mag. (Adnkronos) - "Il lavoro nostro è garantire risposte immediate. C'è un Consiglio di ministri convocato per martedì, c'è tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia ...

Ravenna, 21 mag. (Adnkronos) – "Il lavoro nostro è garantire risposte immediate. C'è un Consiglio di ministri convocato per martedì, c'è tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il sopralluogo in Emilia Romagna. "È stata tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti", ha aggiunto.