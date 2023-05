Maltempo: Meloni, 'servono allentamenti burocratici e misure per famiglie'

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) - "Sto tornando in Italia per occuparmi di questo. So cosa abbiamo fatto, so cosa abbiamo in cantiere, ma ho bisogno di parlare con tutte le persone coinvolte" Così il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Hiroshima, rispondendo a una domanda ...

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – "Sto tornando in Italia per occuparmi di questo. So cosa abbiamo fatto, so cosa abbiamo in cantiere, ma ho bisogno di parlare con tutte le persone coinvolte" Così il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Hiroshima, rispondendo a una domanda sui prossimi interventi del governo sull'alluvione in Emilia Romagna.

"Noi abbiamo già portato in Cdm una cifra assolutamente non sufficiente, abbiamo nominato il presidente della Regione commissario straordinario. In prossimo Cdm stanzieremo altre risorse, ma non per avviare la ricostruzione. Ora dobbiamo fermare questo disastro, altrimenti è difficile fare una quantificazione. Le risorse ci sono, c'è stata anche la disponibilità dei leader -Biden, Michel – ma anche di leader che non sono qui e che mi hanno scritto grazie al ruolo che l'Italia ha nel mondo. Ho mostrato ai leader anche le immagini" del disastro. "Noi nelle pieghe del bilancio sapremo occuparcene", trovando i fondi, "sono senz'altro necessari provvedimenti per avviare allentamenti burocratici e per alleviare il peso su famiglie e imprese. Una volta fermato il maltempo, potremo fare una stima complessiva e capire quale sono gli interventi da fare".