Maltempo, min. Pichetto: disastro di un'enormità non prevedibile

Roma, 17 mag. (askanews) – “Qui siamo di fronte a degli eventi che non erano prevedibili rispetto i piani perché cosa è caduto di pioggia, cosa si è verificato, è talmente di una enormità non prevedibile che è difficile adattarlo ad un disastro come quello di questi giorni”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, parlando dell’emergnza maltempo i Emilia Romagna a margine del Forum PA.

Il piano per il rischio idrogeologico, ha aggiunto, “prevede tutta una serie di azioni che sono di pianificazione però, che non sono rispetto a un’emergenza che si sta verificando, quindi al momento dobbiamo occuparci in modo forte dell’emergenza e naturalmente di salvare il salvabile”.