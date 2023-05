Maltempo: mobilitazione aziende del cleaning con prodotti e macchine per situazioni complesse

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Le aziende italiane del comparto 'cleaning' si mobilitano a sostegno di famiglie e attività professionali colpite dalla alluvione in Romagna: "E' con orgoglio che Afidamp ha visto in questi giorni molti dei propri associati attivarsi concretam...

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Le aziende italiane del comparto 'cleaning' si mobilitano a sostegno di famiglie e attività professionali colpite dalla alluvione in Romagna: "E' con orgoglio che Afidamp ha visto in questi giorni molti dei propri associati attivarsi concretamente per aiutare le popolazioni e le aziende gravemente colpite dall’alluvione in Romagna", si legge in una nota. Un "evento inaspettato, che in brevissimo tempo ha messo in ginocchio una delle zone più produttive del nostro Paese. Famiglie senza casa e aziende che hanno visto completamente rovinato il proprio lavoro".

Moltissime le aziende associate che si stanno muovendo inviando aiuti concreti, prodotti e macchinari in grado di aiutare a risolvere situazioni complesse, continua la nota. Fabbricanti, distributori e imprese di servizi, hanno fatto e stanno facendo la loro parte, in maniera silenziosa, ma efficace.

"Ancora una volta il nostro settore ha dimostrato di sapere rispondere alle avversità, con immediatezza e con grande generosità, segnalando la forza imprenditoriale e anche la coesione di un comparto che supporta moltissime aziende italiane ogni giorno nelle proprie attività -spiega il direttore di Afidamp, Stefania Verrienti-. Essere presenti in questo momento al fianco di chi vive e lavora in Romagna è un senso tangibile del nostro ruolo, come imprese e anche come associazione".