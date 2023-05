Maltempo: Mulé (Fi), 'non è momento politica, bisogna agire'

Maltempo: Mulé (Fi), 'non è momento politica, bisogna agir...

Maltempo: Mulé (Fi), 'non è momento politica, bisogna agir...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - “La gestione dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna ha funzionato, il sistema di Protezione Civile affiancato dalle Forze Armate e dalle Forze dell’Ordine, stanno facendo bene il loro lavoro con l’ausilio ammirevole dei volontari. Nel dramma de...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “La gestione dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna ha funzionato, il sistema di Protezione Civile affiancato dalle Forze Armate e dalle Forze dell’Ordine, stanno facendo bene il loro lavoro con l’ausilio ammirevole dei volontari. Nel dramma delle vite perse, il meccanismo è stato efficacie perché si è trattato di un fenomeno climatico la cui portata era potenzialmente in grado di fare molte più vittime”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervistato a L’Aria Che Tira, su La7.

“I cittadini si devono adeguare e devono seguire le decisioni dei sindaci, i quali fanno scelte difficili come le ordinanze di sgombero dettate unicamente dal principio di cautela e prevenzione nell’interesse delle popolazioni. Ora non è né il momento della politica – prosegue Mulè – né quello delle polemiche, adesso bisogna agire per uscire dall’emergenza il più rapidamente possibile”.