Maltempo: Musumeci, 'da Bonaccini richiesta di oltre seimila interventi'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Il nostro dipartimento di Protezione civile ha ricevuto dal presidente Bonaccini, nella sua qualità di commissario delegato per la gestione dell'emergenza in Emilia Romagna, l'elenco degli interventi da effettuare: oltre seimila. Avevamo richiesto, al Tavolo di coordinamento da me prontamente convocato, l'indicazione dei primissimi interventi ritenuti necessari e immediati sul reticolo idrografico e sulla rete viaria provinciale. Prendiamo atto della nota pervenutaci. Sarà adesso cura del nostro dipartimento predisporre i previsti atti istruttori. Il presidente Bonaccini sa che in qualsiasi momento potrà confrontarsi con il governo sulla gestione dell'emergenza, esercitando i poteri che in questo campo la legge gli riconosce". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.