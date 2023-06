Maltempo: Musumeci, 'ritardi da Emilia Romagna su lista interventi? Difficile dirlo'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Ritardi dell'Emilia Romagna nel presentare al governo la lista dei primi interventi da mettere in piedi dopo l'alluvione? "Mi è difficile quantificare se c'è un ritardo, non esiste un parametro di riferimento. Lo stato di emergenza dura u...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Ritardi dell'Emilia Romagna nel presentare al governo la lista dei primi interventi da mettere in piedi dopo l'alluvione? "Mi è difficile quantificare se c'è un ritardo, non esiste un parametro di riferimento. Lo stato di emergenza dura un anno, così è previsto" dalle norme esistenti. Così risponde ai cronisti il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Al tavolo di coordinamento ho chiesto all'Emilia Romagna di farci avere un elenco non di tutti gli interventi" da fare, "ma di quelli ritenuti necessari e prioritari, proprio con l'obiettivo di predisporre i primi interventi". La lista in questione è arrivata "dopo due settimane" e conta "circa seimila e cinquecento interventi. Ora la Protezione Civile farà i suoi riscontri, avvierà degli atti istruttori, è probabile che questa fase coincida con il subentro del commissario. Nessuno ha mai parlato di ritardi, aspettavamo un documento ed è arrivato venerdì mattina, ora saranno i tecnici a valutarlo. 6500 interventi potrebbero anche non essere completi".