Maltempo negli Usa, sotto il peso della neve crolla il tetto di un centro commerciale

Terribile ondata di gelo e maltempo negli Usa, dove sotto il peso della neve crolla addirittura il tetto di centro commerciale. In Minnesota parte della copertura di un grosso edificio collassa fragorosamente ma senza feriti. Ma cosa è successo? Che ci sono stati attimi di panico al Miller Mall di Duluth, in Minnesota, Stati Uniti. All’improvviso e verso le 9 del mattino di ieri, parte del tetto dell’edificio è crollata a causa del peso immane della neve che si era accumulata.

Crolla il tetto di un centro commerciale

Da quanto si apprende e per fortuna non ci sono feriti. Le conseguenze gravi sono state evitate dal fatto che la maggior parte dei negozi al momento non era ancora aperta. E le previsioni meteo non sono incoraggianti: le ultime anzi, sono peggiorative: la neve da stasera stasera nel Minnesota centro-nord inizierà a cadere di nuovo ed un severo colpo di coda d’inverno persisterà ed imperverserà fino a giovedì a partire dal pomeriggio di oggi, vale a dire dalla serata ora italiana.

Diramato un “Winter Storm Watch”

“Un Winter Storm Watch è in vigore per nevicate da moderata a forte probabilmente in gran parte del Minnesota nord-orientale e del Wisconsin nordovest da giovedì a venerdì pomeriggio. I principali impatti della neve sono possibili dalla neve dal giovedì sera al venerdì, comprese le potenziali condizioni di whiteout lungo le statali statunitensi”.