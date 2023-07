Maltempo in Friuli: pioggia e grandine nella notte in tutta la regione

È stata una notte segnata dal maltempo, quella appena trascorsa in Friuli Venezia Giulia. Per diverse ore un forte vento ha imperversato su tutta la regione, mentre copiose grandinate creavano danni alle automobili e agli edifici. Un uomo è morto in un incidente stradale per aver provato ad evitare un albero caduto nella carreggiata a causa del brutto tempo.

Tanti testimoni hanno descritto la nottata appena trascorsa in Friuli Venezia Giulia come “Davvero spaventosa“. Le fortissime raffiche di vento, unite ai temporali estivi brevi ma intensi e alle pesanti grandinate, hanno causato ingenti danni a tutta la regione. Le zone risparmiate sono state davvero poche, tra le città più importanti a non aver vissuto l’ondata di maltempo c’è Trieste.

Alberi caduti fra le strade: la paura degli incidenti

Il fortissimo vento ha causato anche la caduta di diversi alberi tra le strade del Friuli. In un caso, a Strassoldo di Cervignano, è stata proprio la presenza inaspettata di un albero in strada a causare l’uscita dalla carreggiata di un uomo di 60 anni morto nell’incidente causato. Ma in tutta la regione non si contano le telefonate ai vigili del fuoco con le richieste di pronto intervento: operativa anche la Protezione Civile con 68 volontari impiegati.