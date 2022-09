La situazione maltempo nelle Marche ha portato ad un bilancio devastante. I sindaci hanno protestato perché è stata emanata solo un'allerta gialla.

Il maltempo nelle Marche ha portato ad un bilancio davvero devastante, con morti, feriti e dispersi. Eppure, era stata emanata solo un’allerta gialla. Per questo i sindaci stanno protestando.

Maltempo nelle Marche, la protesta dei sindaci: “Nessun avvertimento, solo un’allerta gialla”

L’alluvione che ha colpito le Marche è stata devastante e il giorno dopo ci si trova davanti ad una situazione apocalittica. Il bilancio dei morti e dei dispersi purtroppo è ancora provvisorio e la Protezione Civile ha lavorato tutta la notte e sta continuando a lavorare per fare il punto della situazione. Intanto, i sindaci stanno esprimendo tutta la loro rabbia, spiegando di non aver ricevuto nessun avvertimento ma solo un bollettino con allerta gialla per pioggia.

“È una situazione apocalittica, una cosa che in tanti anni non ho mai visto, piante e alberi trasportati come fuscelli” ha dichiarato Carlo Manfredi, sindaco di Castellone di Suasa, piccolo comune in provincia di Ancona. “Purtroppo siamo ancora alla ricerca del bambino di 8 anni, ieri notte fortunatamente abbiamo trovato la mamma ancora in vita. Era in auto poi ha visto questa corrente d’acqua arrivare ed è scesa con il con il bambino in braccio ma poi sono stati trascinati via” ha aggiunto.

La rabbia dei sindaci: “Non avevamo ricevuto nessun avvertimento particolare”

Alla preoccupazione di Manfredi, si aggiunge anche la rabbia di Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, comune in provincia di Ancona. “Non avevamo ricevuto nessuna avvertimento particolare, soltanto una allerta gialla della Protezione civile per vento e pioggia. Niente che potesse far presagire un disastro del genere. Tutto è accaduto nell’arco di un’ora. Ora il cielo è sereno. Nel mio comune non risultano dispersi” ha dichiarato. Durante la notte, come riportato dall’assessore alla Sanità delle Marche, ci sono state oltre 2.500 richieste di intervento arrivate dalla regione.

“Ci sono afflussi importanti negli ospedali, persone che presentano forme di ipotermia, perché sono state in acqua per diverso tempo, e fratture da caduta” ha spiegato Filippo Saltamartini. La situazione critica rimane a Senigallia, dove è esondato il fiume.