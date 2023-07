Maltempo, non c'è pace per l'Emilia-Romagna: danni ingenti causati da grandine e tornado. Ci sono feriti

Maltempo, non c'è pace per l'Emilia-Romagna: danni ingenti causati da grandi...

Maltempo, non c'è pace per l'Emilia-Romagna: danni ingenti causati da grandi...

L’Emilia-Romagna è tornata a vivere un nuovo incubo. Nelle scorse ore è stata colpita da un’ondata maltempo violenta che ha danneggiato profondamente molte case e le coltivazioni agricole senza contare l’acqua e il ghiaccio che hanno intasato le strade. Disagi inoltre all’elettricità anche a causa del tornado che nel ravennate avrebbe colpito diversi pali della luce.

Anche oggi pomeriggio ondata di #maltempo a Bologna e provincia. Ormai c’è veramente da preoccuparsi, ma soprattutto bisognerebbe affrontare seriamente la questione del #CambiamentoClimatico: non si può più aspettare! pic.twitter.com/ynNGlcxRBK — Melissa Franceschini (@melly_bfc) July 22, 2023

🔴 Un violento temporale si è abbattuto sul ravennate. #Grandine con chicchi grandi come palle da tennis e vento oltre 100km/h che ha divelto alberi, cartelli stradali e scoperchiato tettoie.

Il video è stato girato tra Alfonsine e Conselice#maltempo @Emergenza24 #news #Ravenna pic.twitter.com/QE5Hh5556q — DaniDan (@DanieleDann1) July 22, 2023

Maltempo in Emilia-Romagna, importanti danni nel ravennate

Ad essere particolarmente colpita è la provincia di Ravenna. Nel pomeriggio di sabato 22 luglio una tromba d’aria ha interessato le zone di confine tra Ferrara e Ravenna. Immediata la chiamata ai vigili del Fuoco che sono intervenuti dopo che diversi alberi sono caduti causando danni alle auto che si trovavano per strada e non solo. Da segnalare che, a causa delle violente raffiche di aria diverse case sarebbero rimaste parzialmente senza coperture. Stando a quanto riporta “Il Resto del Carlino” ci sono stati disagi alla circolazione, in particolare nelle aree che comprendono le frazioni di Conventello, Grattacoppa, Sant’Alberto e Savarna: molti pini fatti cadere delle forte raffiche hanno bloccato diverse strade. Si contano infine 14 feriti tra cui 4 di media gravità e 10 di lieve entità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meteo Estremo (@meteo_estremo)

Coldiretti Ferrara: “Ancora nubi scure sul ferrarese”

Nel frattempo la Coldiretti di Ferrara, ha commentato attraverso una lunga nota, la gravità di quanto avvenuto in un’altra provincia che è stata colpita in modo significativo. Nel ferrarese – come emerge dalla pagina Facebook dell’associazione di categoria – sono caduti chicchi di grandine grossi come palle da golf:

“Ripetuti fenomeni atmosferici con blocchi di ghiaccio di misure inusuali in molti territori della nostra provincia. Ancora nubi scure sul ferrarese e nubi nerissime per le aziende agricole di tante zone del nostro territorio, da Cento a Terre del Reno, Bondeno a Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Ferrara per scendere poi a Voghiera Portomaggiore e Argenta. La primissima mappa delle segnalazioni arriva da Coldiretti e potrebbe non essere del tutto precisa ne definitiva. Le prime notizie – riferisce Coldiretti Ferrara – arrivano dall’alto ferrarese, dopo il temporale che si è scatenato nel primo pomeriggio di oggi, accompagnate da foto di blocchi di ghiaccio impressionanti quanto inusuali, che definire semplicemente grandine è riduttivo. La grande energia termica che si accumula genera una aggregazione anomala dei nuclei ghiacciati che formano la grandine, che raggiunge dimensioni di diversi centimetri e forme bizzarre, tali da infierire ancor più sulle colture in campo, ma anche su finestre, tetti, reti di protezione, automobili e mezzi che si ritrovano con vetri spaccati e vistose ammaccature. Il ripetersi di questi eventi calamitosi – conclude Coldiretti – conferma un drammatico cambiamento del clima, nonostante ciò che pensano alcuni scettici che gridano al complotto mediatico, con sempre maggiori danni alle produzioni agricole, sia alle piante che ai frutti, peraltro già ridotte dagli eventi calamitosi dei mesi scorsi e fare reddito diventa sempre più difficile. Invitiamo ovviamente gli agricoltori a presentare quanto prima le segnalazioni di rito, sia alla propria assicurazione che presso i nostri uffici, per poter presentare se ne ricorreranno ì termine, richieste di attivazione dei fondi di solidarietà e dei nuovi meccanismi previsti dalla PAC per ristorare almeno in parte i danni subiti in una annata che si sta manifestando molto problematica per il settore agricolo ferrarese”.