Maltempo, oggi allerta gialla in 9 regioni

Oggi maltempo su buona parte d’Italia con allerta gialla della Protezione civile per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico

La giornata festiva di Ognissanti sarà caratterizzata dal maltempo con allerta gialla della Protezione Civile segnalata per 9 regioni per rischio temporali con forte raffiche di vento, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Oggi allerta gialla per 9 regioni

La festività di Ognissanti sarà caratterizzata dal maltempo su buona parte d’Italia.

È allerta gialla in 9 regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia e Veneto.

Oggi allerta gialla a causa di “Poppea”

“Poppea”, l’ampia perturbazione che arriva dall’ Atlantico investirà prima il nord-ovest e successivamente si estenderà su gran parte delle regioni centrosettentrionali. Sono previsti temporali un po’ ovunque accompagnati da forti raffiche di vento. Previsti anche grandinate e fulmini.

Prevista una notevole quantità di pioggia al Nord e sul Centro Tirrenico.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, avremo una breve pausa dal maltempo nella giornata di martedì 2 novembre mentre mercoledì 3 novembre è in arrivo una seconda perturbazione accompagnata da aria più fredda dal nord Europa. Si andrà verso un peggioramento con il rischio di temporali su buona parte del Centro-Nord.

Oggi allerta gialla: prevista acqua alta a Venezia

In particolare, a causa dell’acqua alta prevista questa sera a Venezia, sono in peallarme le squadre di tecnici per quanto riguarda le paratoie del Mose.

Tra l’altro, secondo le previsioni l’acqua altra potrebbe tornare anche il 2 e il 3 novembre.