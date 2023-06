Maltempo oggi Roma, allagamenti e traffico in tilt

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Allagamenti soprattutto all'Infernetto per il maltempo oggi a Roma e il nubifragio che si abbattuto sulla città. E' in questa zona che in particolar modo sono intervenuti i vigili del fuoco per svuotare locali seminterrati e cantine immerse nell'acqua...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Allagamenti soprattutto all'Infernetto per il maltempo oggi a Roma e il nubifragio che si abbattuto sulla città. E' in questa zona che in particolar modo sono intervenuti i vigili del fuoco per svuotare locali seminterrati e cantine immerse nell'acqua. Finora comunque non si sono registrate altre criticità rilevanti, nessun pericolo per quanto riguarda le persone. Anche in altri quartieri della città si sono spezzati e sono caduti rami contribuendo all'intensità del traffico nelle prime ore del mattino a seguito del temporale, ma la situazione è tornata subito dopo alla normalità, secondo la Polizia locale di Roma Capitale che non ha registrato "nessuna particolare criticità".