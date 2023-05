Maltempo: oggi Schlein in zone colpite alluvione**

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Oggi la segreteria del Pd, Elly Schlein, ha visitato alcune delle zone colpite dell'alluvione in Romagna insieme a Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese e Mauro Ghini, sindaco di Borgo Tossignano. Insieme a Fontanelice e Castel del Rio sono i Comuni della valle del Santerno, sulle colline imolesi, tra i più colpiti da frane e smottamenti. Comuni di piccole dimensioni che contano oltre 500 sfollati e decine e decine di strade parzialmente o completamente interrotte. E poi a Lugo nel pomeriggio con il sindaco Davide Ranalli, in provincia di Ravenna, in visita al cantiere in cui si sta ricostruendo l'argine rotto dalla piena del Santerno.