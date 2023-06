Maltempo: ok Cdm a nomina Figliuolo a commissario (2)

Maltempo: ok Cdm a nomina Figliuolo a commissario (2)

(Adnkronos) - Figliuolo ha avuto il via libera del Cdm, ma la nomina diventerà effettiva con un provvedimento successivo, in attesa che il dl sulla ricostruzione entri in vigore....