Maltempo: ok Cdm a nomina Figliuolo a commissario ricostruzione

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – E' ufficiale la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario straordinario per la ricostruzione dei territori messi in ginocchio dall'alluvione del maggio scorso. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni – spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione – sentite le regioni interessate, ai sensi del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, ha deliberato la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. Ai sensi del citato decreto, il commissario resterà in carica sino al 30 giugno 2024".