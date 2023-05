Maltempo: Palladino, 'noi vicini a popolazione Emilia Romagna, con Sassuolo sarà finale'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Voglio aprire la conferenza per sensibilizzare su ciò che è successo in Emilia Romagna". Sono le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza in conferenza stampa. "Vogliamo dare sostegno a tutta la popolazione e noi come Monza calcio siam...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Voglio aprire la conferenza per sensibilizzare su ciò che è successo in Emilia Romagna". Sono le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza in conferenza stampa. "Vogliamo dare sostegno a tutta la popolazione e noi come Monza calcio siamo vicini. Speriamo di portare un raggio di sole in Emilia Romagna. Nostro cammino? Ho pensato che l'Inter dopo la nostra vittoria ha cominciato un percorso strepitoso. In un certo senso gli abbiamo portato fortuna, ed è un bel segnale per il calcio italiano. Noi dobbiamo essere soddisfatti del nostro percorso, continuiamo così. Quella con il Sassuolo dovrà essere una finale".