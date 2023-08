Maltempo: Pedica (Pd), 'serve politica ambientale trasversale e non ideologica'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Continuiamo a commentare i danni del maltempo in Italia ma non a prevenirli. Continuiamo a vedere tombini a Roma ostruiti dalle foglie con conseguente rischio allagamenti ma non si puliscono. È evidente che sui cambiamenti climatici siamo a un punto di non ri...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Continuiamo a commentare i danni del maltempo in Italia ma non a prevenirli. Continuiamo a vedere tombini a Roma ostruiti dalle foglie con conseguente rischio allagamenti ma non si puliscono. È evidente che sui cambiamenti climatici siamo a un punto di non ritorno e non si può continuare a far finta di nulla. Ma anche l’incuria per colpa delle amministrazioni fa la sua parte. Serve una politica ambientale trasversale e non ideologica, capace di risolvere i problemi dei territori". Lo afferma Stefano Pedica, membro del Pd.

"L'Ispra tempo fa aveva lanciato l'allarme considerando il 91 per cento del territorio a rischio idrogeologico – aggiunge Pedica -. Serve un progetto serio e strutturato per tutelare l'ambiente, per evitare frane e allagamenti, che non sia espressione solo di una parte politica, ma che parli a tutti indistintamente perché la difesa del suolo nelle città non ha colori politici".