Maltempo, Piantedosi: governo farà sua parte su alluvione E.Romagna

Bologna, 17 mag. (askanews) – “Sono qui per dare ulteriore testimonianza della vicinanza del governo alla regione e alla popolazione dell’Emilia-Romagna” per i danni causati dal maltempo delle ultime ore. Una “vicinanza che è già stata espressa dalla presidente Meloni in collegamento diretto dal Giappone”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il punto stampa alla Protezione civile a Bologna assieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

“Si tratta di una vicinanza che per il momento noi attestiamo per l’esigenza e priorità del soccorso alle persone, alle popolazioni colpite, a salvare le vite umane e a limitare i danni di questo evento di portata eccezionale – ha detto Piantedosi -. Ci sarà poi un impegno che è già stato annunciato da parte del governo per fare tutto quanto possibile per quanto riguarderà la ripresa della normalità della vita, il sostegno alle aziende, alla fiscalità, a tutti quei fenomeni che conseguono a queste vicende”.

“Il governo farà la sua parte, la farà fino in fondo – ha assicurato il capo del Viminale – sappiamo che la fa nei confronti di una popolazione che ha ha grande tradizione di resilienza, di capacità di rialzarsi, anche dopo il terremoto” di 11 anni fa. Agli emiliano-romagnoli dico di avere fiducia nello Stato, nella Regione, nelle istituzioni repubblicane che sono vicine pur in un momento di grande difficoltà. Noi confidiamo che gli emiliano-romagnoli sapranno fare la loro parte quando si tratterà di ricostruire”.