Maltempo, Piantedosi sorvola aree colpite in elicottero

Milano, 17 mag. (askanews) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in visita nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dal maltempo. Piantedosi ha sorvolato in elicottero le aree allagate prima di raggiungere Bologna per un punto stampa.

