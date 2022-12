Maltempo Piemonte, la neve travolge la Regione. Nord Italia in balia del gelicidio

Una violenta ondata di maltempo caratterizzata da forti nevicate e gelicidio si è abbattuta sul Piemonte.

I temporali hanno travolto anche molte aree dell’entroterra ligure.

Maltempo Piemonte, la neve paralizza la Regione

Nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre, l’ondata di maltempo attesa da giorni in Italia ha cominciato a generare i primi fenomeni estremi. In tal senso, le segnalazioni più significative provengono dalle aree situate a nord ovest del Paese. Temporali e nubifragi si sono intensificati con il trascorrere delle ore. Imponenti nevicate si sono verificate in Piemonte: i fiocchi di neve, infatti, hanno ricoperto tutte le città della Regione mentre le temperature sono ferme agli 0°C a Torino, Novara, Cuneo, Asti, Biella, Verbania, Domodossola, Alessandria, Ivrea.

Sul territorio, sono stati individuali accumulinevosi diffusi e a tratti abbondanti.

In Piemonte, la neve e il fenomeno del gelicidio hanno paralizzato il traffico sulle autostrade, sulle strade statali e anche sulle secondarie.

A Torino, sono operative dodici squadre di spalatori che stanno provvedendo a spargere sale e pulire le fermate di autobus e tram.

L’assessore alla Viabilità

Sulla situazione metereologica nella Regione, è intervenuto l’assessore alla Viabilità Chiara Foglietta che ha scritto su Facebook: “Raggiunto a Torino il livello giallo del piano neve con una precipitazione nevosa tra i 6 e i 10 centimetri e la nevicata sul capoluogo piemontese proseguirà ancora nelle prossime ore.

In pianura dalle ore 12 sono usciti 13 mezzi spandisale, mentre dalle 15 i primi mezzi spazzaneve: 52 mezzi con lame per la grande viabilità, 44 per la media viabilità e 29 nel centro cittadino. In collina sono operativi 64 trattori con lame e spandisale: il sale era già stato distribuito preventivamente nelle serate e nottate precedenti l’evento nevoso di oggi sia in pianura sia in collina”.

L’assessore, infine, ha riferito che “è attiva l’unità di coordinamento operativo e dalle 15 il numero verde di Amiat dedicato 800 679738 mentre il personale di della Divisione Ambiente e Infrastrutture e mobilità della Città è uscito per monitorare la situazione e avvisare tempestivamente l’unità”.

La situazione in Liguria

Il maltempo ha travolto anche la Liguria. Da Crocefieschi, in provincia di Genova, sono arrivate immagini incredibili dei nubifragi in corso. A Genova, con appena +3°C, sono caduti oltre 50 mm di pioggia mentre nel resto della Regione sono stati segnalati 59 mm di pioggia caduti a Rapallo, dove però le temperature sono di +14°C. Temperature alte anche a Moneglia e Sestri Levante (+15°C).

Maltempo Piemonte, Nord Italia in balia del gelicidio

Per quanto riguarda il Piemonte, il fenomeno meteorologico che si sta verificando è noto come gelicidio. Si tratta di una precipitazione ghiacciate differente da nevicate e grandinate. Cade, infatti, pioggia congelata.

Il fenomeno è generato dalla sopraffusione ossia la presenza di strati di aria calda in quota mentre al suo fa ancora freddo. Nell’atmosfera, quindi, i fiocchi di neve si sciolgono ad alte quote e diventano pioggia per poi congelare nuovamente quando toccano terra.

Il gelicidio è molto frequente in Europa centrosettentrionale e negli Stati Uniti d’America ed è noto come un fenomeno molto pericoloso capace di provocare molti disservizi. A causa del peso del ghiaccio, può provocare la caduta di ramianche di grande spessore o la rottura di cavi elettrici o, ancora, bloccare la circolazione per il fondo stradale scivoloso, proprio come sta accadendo in queste ore nel Nord Italia.