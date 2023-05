Maltempo: portavoce Quirinale, 'presenza Governo sempre gradita ma non imposta'**

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Il Presidente della Repubblica nelle visite dei territori italiani non impone la presenza di esponenti del Governo. Essa, peraltro, è sempre gradita dal Presidente Mattarella. É così da sempre, dall'inizio del primo settennato". Lo afferma Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale, rispondendo a chi gli chiede della polemica innescata dal ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, che ha lamentato la mancata presenza di esponenti del Governo durante la visita del Capo dello Stato in Emilia Romagna.

"Il Quirinale -prosegue Grasso- in occasioni del genere non ha mai fatto inviti. Ma se qualcuno vuol venire è benvenuto".