Maltempo, diffusa allerta gialla e arancione per venerdì 27 gennaio: le regioni interessate

La giornata di venerdì 27 gennaio sarà ancora una volta segnata dal maltempo.

La protezione civile ha diffuso l’allerta gialla e arancione per diverse regioni italiane tra le quali si segnalano Emilia-Romagna, Puglia o ancora Abruzzo e Sardegna. Scuole chiuse in Molise per neve. Tra i comuni nei quali gli istituti scolastici non apriranno Isernia, Campobasso, San Giuliano di Puglia o ancora Cercemaggiore.

Maltempo, allerta per venerdì 27 gennaio: il bollettino della Protezione Civile

Di seguito il bollettino della Protezione Civlle relativo alla fase previsionale del 27 gennaio:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto

Sardegna: Gallura

Basso Fortore, Basso Ofanto Gallura ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Basi-B, Basi-A1 ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Le previsioni del tempo del 27 gennaio

Nel frattempo è atteso tempo nuvoloso in Val Padana così come sull’Appennino dove non si esclude la neve in bassa collina. Meteo instabile al sud dove si attendono perturbazioni. In particolare sono previsti temporali in Puglia.