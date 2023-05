Maltempo, Priolo (Emilia R): allerta rossa è stata provvidenziale

Bologna, 17 mag. (askanews) – “Fortunatamente abbiamo fatto l’allerta rossa e abbiamo chiuso tutte le scuole. I comportamenti precauzionali messi in campo sono stati necessari e provvidenziali nonostante il disagio che possono aver comportato”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, durante l’incontro in Protezione civile a Bologna con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami.

“I fenomeni” piovosi “sono in attenuazione oggi e sicuramente domani – ha spiegato Priolo -. Potrebbe esserci un ritorno di precipitazione nel fine settimana. Gli eventi che stiamo avendo adesso ce li avevano segnalati già da tempo e noi fortunatamente avevamo fatto l’allerta rossa e abbiamo chiuso tutte le scuole. I comportamenti precauzionali messi in campo sono stati necessari e provvidenziali nonostante il disagio che possono aver comportato”.

“Non abbiamo ora un’evidenza di un fenomeno ripetibile rispetto a questo – ha aggiunto l’assessore -. E’ evidente che continua a piovere sul bagnato e quindi da questo punto di vista le difficoltà potranno essere ulteriori in montagna. Abbiamo soprattutto bisogno che ci sia un deflusso dei corsi d’acqua perché altrimenti non riusciamo ad avviare le operazioni di ritorno alla normalità in pianura”.