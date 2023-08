Maltempo: Rando (Pd), 'basta bugie, emiliano-romagnoli non possono più aspettare'

Maltempo: Rando (Pd), 'basta bugie, emiliano-romagnoli non possono pi&ug...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "A tre mesi dall'alluvione registriamo da parte del governo ritardi, assenze e promesse mancate. Al danno si aggiunge la beffa con famiglie e imprese che ancora aspettano i ristori e aiuti per i danni subiti. Davanti ai ritardi inaccettabili del governo non è più tempo di parole ma solo di fatti. Le famiglie, le imprese, gli agricoltori emiliani-romagnoli hanno bisogno di fiducia, di concretezza e affidabilità. Non possono più aspettare". Così la senatrice Vincenza Rando, responsabile Trasparenza e Legalità del Pd.