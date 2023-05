Maltempo: Renzi, 'chiusura Italia sicura vergogna Conte e Costa, Meloni la riapra'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "La struttura dell'unità di missione 'Italia sicura' è stata chiusa da Giuseppe Conte in una notte, la prima notte delle deleghe del Governo gialloverde. È uno scandalo che nessuno chieda conto di questa decisione a-llu-ci-nan-te. Conte e il suo generale ministro dell'Ambiente, Costa, hanno chiuso un'unità di missione che funzionava. Oggi dovrebbero semplicemente vergognarsi, punto". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Start' su Sky Tg24.

"L'avevamo messa in campo -ha ricordato l'ex premier- non con Renzi, con Renzo, Renzo Piano. Avrebbe risolto i problemi? No, perchè non li risolvi tutti i problemi. Faccio un appello a Giorgia Meloni: basta con i rinvii, vi abbiamo fatto una proposta, si tratta di rimettere in piedi l'unità di missione: c'era scritto Governo Renzi, cancellate la scritta Renzi, metteteci Governo Meloni, siete bravi solo voi, mi va benissimo, però facciamo ripartire questa unità di missione".