Maltempo: Renzi, 'soldi Pnrr su dissesto e non su stadi, lo capiranno finalmente?'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "I soldi del Pnrr vanno messi per il progetto Italia Sicura, la struttura contro il dissesto idrogeologico, non per gli stadi di calcio. Lo capiranno, finalmente?". Così Matteo Renzi su twitter. ...