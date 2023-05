Maltempo Romagna, fiume Savio "non è unico osservato speciale"

Cesena, 17 mag. (askanews) – “E’ esondato il fiume Savio, ma non è l’unico osservato speciale. Tutti i corsi secondari sono esondati la situazione è critica su tutto il territorio” ricorda il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che invita tutti i residenti ad “abbandonare gli scantinati e gli appartamenti al piano terra”. Ancora in queste ore “siamo impegnati in evacuazioni sia per gli allagamenti sia per alcune frane in zona collinare. Quindi – esorta Lattuca – serve massima allerta, dobbiamo mantenere alta l’attenzione non possiamo in alcun modo abbassare la guardia”.